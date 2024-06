Torno lo spettacolo “Inferno di Dante” alle Gole dell’Alcantara

È stata annunciata l’anteprima dell’edizione 2024 dello spettacolo “Inferno di Dante” prodotto da Buongiorno Sicilia, che si terrà il 24 luglio nelle suggestive Gole dell’Alcantara. La prima ufficiale è fissata per il giorno successivo, con repliche settimanali dal giovedì alla domenica fino a settembre, eccetto la giornata di Ferragosto.

Il regista Giovanni Anfuso ha dichiarato che questo spettacolo, il più visto in Sicilia negli ultimi anni con oltre centomila spettatori dal 2018, è molto atteso sia dai turisti italiani che stranieri. Durante l’ultima Borsa internazionale del Turismo (Bit) a Milano, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha presentato “Inferno” come il cuore di un progetto culturale per la promozione delle Gole e dell’intera Valle dell’Alcantara.

Il sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato, ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il nuovo ciclo di repliche di un lavoro teatrale di grande valore, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura e ha suscitato interesse anche fuori dalla Sicilia e all’estero.

Alessandro Vaccaro, che gestisce il Parco Botanico e Geologico delle Gole insieme ai fratelli Maurizio e Nino, ha confermato che lo spettacolo è molto atteso dai turisti e ha ricevuto un grande interesse dai tour operator alla Bit di Milano.

Gli attori

Gli attori di questa nuova stagione includono Liliana Randi, Luciano Fioretto, Angelo D’Agosta, Salvo Piro, Giovanna Mangiù, Davide Pandolfo, Francesco Bernava, Rosario Minardi e Davide Sbrogiò, con coreografie di Fia Di Stefano. I costumi sono di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano e gli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo. L’organizzazione generale è curata da Simone Trischitta, con Agnese Failla come aiuto regista, Davide La Colla come light designer, Enzo Valenti come sound designer e Lucia Rotondo come assistente alla regia.

Dopo il successo dello scorso anno, verranno riproposte le cartoline con un codice a barre bidimensionale che permette di vedere un filmato e leggere informazioni in italiano, francese, tedesco, spagnolo e russo, per consentire a tutti di comprendere meglio lo spettacolo.

Sebastiano Nuccio Angelico, direttore nazionale della Fondazione Yfu Italia, ha annunciato che quest’anno verranno offerte nuove traduzioni in cinque lingue per fornire maggiori dettagli e promuovere la conoscenza di Dante Alighieri anche tra il pubblico estero.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Buongiorno Sicilia al numero 347 638 0512, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 per telefonate o messaggi Whatsapp. Altre informazioni e curiosità sullo spettacolo sono disponibili sulla pagina Facebook Inferno di Dante Official.

