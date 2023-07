Tornano le “Passeggiate Barocche” con Barone e Nifosì tra Modica e Scicli

L’estate in Sicilia si arricchisce di un evento culturale di grande valore, le Passeggiate Barocche, organizzate dalla Fondazione Confeserfidi in partnership con Confeserfidi, in collaborazione con il Comune di Scicli, il Comune di Modica, la Fondazione Garibaldi, DM Barone e IMES Sicilia. L’iniziativa, che si svolge già da quasi trent’anni, è curata dai prestigiosi studiosi, il professor Giuseppe Barone e il critico d’arte Paolo Nifosi. Le Passeggiate Barocche rappresentano un’occasione unica per scoprire e valorizzare il territorio e le sue testimonianze storiche e culturali, permettendo ai partecipanti di immergersi nell’arte e nell’architettura di queste affascinanti città.

Il programma prevede quattro appuntamenti straordinari che coprono due località di grande interesse storico-artistico: Scicli e Modica. Si parte il 7 agosto alle 20:00 a Scicli, presso la Chiesa di Sant’Ignazio, un capolavoro barocco che si erge maestoso nel cuore del centro storico di Scicli. Sei giorni dopo, domenica 13 agosto, ci si sposterà a Modica per un altro affascinante incontro con la cultura, stavolta nella suggestiva cornice di Villa Cascino alle 19:30. Il percorso di conoscenza prosegue il 18 agosto, sempre alle 19:30, con una tappa presso la Chiesa di San Michele a Scicli, un altro gioiello barocco immerso nella bellezza del contesto urbano. Infine, per chiudere in bellezza, il 22 agosto alle 19:30, si ritorna a Modica, questa volta nella Chiesa e convento dei Frati Cappuccini, dove saranno raccontate storie secolari che hanno contribuito a plasmare l’identità di questa affascinante città.

La Fondazione Confeserfidi, sostenendo le Passeggiate Barocche, dimostra ancora una volta il suo impegno costante nella promozione culturale e nella valorizzazione del territorio. La collaborazione con enti e istituzioni locali, come i comuni di Scicli e Modica, la Fondazione Garibaldi, DM Barone e IMES Sicilia, è una testimonianza tangibile dell’importanza di questi eventi per la diffusione della conoscenza e per l’enrichimento culturale di tutta la comunità.

I protagonisti di queste Passeggiate Barocche sono i professori Giuseppe Barone e Paolo Nifosi, che guideranno i partecipanti in un viaggio nel tempo attraverso le vicende storiche, politiche, sociali e religiose di Scicli e Modica. Saranno racconti avvincenti, dove l’arte, l’architettura, la pittura e la scultura si intrecceranno in un affascinante mosaico di conoscenza e bellezza. Scicli svelerà la sua storia legata ai Gesuiti, al loro collegio e alla loro chiesa, così come le vicende del monastero delle Agostiniane e della loro chiesa di San Michele. Modica, invece, ci stupirà con la storia e l’architettura di Villa Cascino nel quartiere Dente, e infine ci condividerà la presenza dei Padri Cappuccini, del loro convento e della loro chiesa.

L’accesso a queste Passeggiate Barocche è gratuito e senza necessità di prenotazione, rendendo l’evento aperto a tutti coloro che vogliono scoprire e vivere l’arte e la cultura di queste due magnifiche città siciliane.