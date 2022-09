Tornano i pic-nic al parco di Donnafugata

Dopo la prima edizione di “Vivere il Parco”, inaugurata lo scorso anno con tre appuntamenti molto partecipati e apprezzati, viene riproposto il format del picnic animato, rivolto a grandi e piccini che vogliano trascorrere un tranquillo pomeriggio all’aperto, all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Un progetto che ha già consentito a molti di riscoprire e fruire il parco del Castello di Donnafugata in una maniera più rilassata e divertente.



Si inizierà domenica 18 settembre 2022 con il primo dei tre pic-nic che permetteranno ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere incantate del castello e del suo parco e di conoscerne la storia attraverso il gioco e il racconto. Tovaglie monouso e cuscini saranno consegnati ai partecipanti, guidati nell’area prescelta dove si svolgerà il pic-nic, animato da un piacevole intrattenimento musicale e teatrale.



Ciascuno dovrà invece provvedere per sé alla propria merenda. Seguiranno piccole attività ludiche nel parco e nel labirinto. Il pic-nic verrà riproposto per altre due domeniche (25 settembre e 2 ottobre 2022).



Quest’anno non sarà necessario prenotare, ma soltanto acquistare in loco il biglietto di ingresso al parco (2 €). Per l’occasione, l’ingresso al parco sarà gratuito fino ai 12 anni, anziché fino ai 6 come di norma. Sarà inoltre consegnata ad ogni famiglia la brochure didattica “Gioco-Visita n. 1”.

L’evento rientra nel programma dell’Estate Iblea 2022, consultabile sul sito www.cccragusa.it sezione “Eventi in corso”.