Torna potabile l’acqua nelle frazioni di Donnalucata, Playa Grande e Cava d’Aliga

Da oggi l’acquedotto comunale nelle tre frazioni di Donnalucata, Playa Grande e Cava d’Aliga eroga acqua potabile. Revocata l’ordinanza dell’8 giugno scorso allorquando il sindaco di Scicli, Mario Marino, aveva firmato un provvedimento di divieto dell’utilizzo di acqua proveniente dall’acquedotto comunale e prelevata dal pozzo Dammusa. Motivazione chiara: presenza di batteri che ne compromettevano la potabilità e che portavano al divieto di utilizzo del prezioso liquido.

Dal pozzo Dammusa, a monte di Donnalucata, acqua sicura.

Negli ultimi giorni villeggianti e turisti si erano chiesti del perchè la potabilità dell’acqua fosse una chimera. “Siamo stati preoccupati per settimane – dice una professionista di Catania – continuare a non poter utilizzare l’acqua è un danno per chi viene in vacanza. E naturalmente per chi vive quotidianamente in questa parte del territorio. “Le nuove analisi sulle acque destinate al consumo umano ed emunte dal pozzo Dammusa, a monte di Donnalucata, sono tornate potabili: non sono state riscontrate presenze di batteri o di inquinanti – spiega il sindaco Marino – per tale ragione abbiamo revocato l’ordinanza di divieto dell’8 giugno scorso dichiarando potabile l’acqua distribuita a Playa Grande, Donnalucata, Cava d’Aliga e lungo tutta la fascia costiera fino a Punta Corvo. A Scicli e Sampieri, rifornite da altri pozzi, nell’ultimo mese, l’acqua è sempre stata potabile in questo mese”.