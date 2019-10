Torna l'Urban Nature, la festa della biodiversità in città. Appuntamenti a Catania e Palermo - Ragusa Oggi

Torna l’Urban Nature, la festa della biodiversità in città. Appuntamenti a Catania e Palermo

Ampliare la conoscenza sulla natura in città e conoscere la sua importanza attraverso la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità alla scoperta e cura delle aree verdi , coinvolgere le tante realtà civiche già impegnate nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 aree/città metropolitane; individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e della biodiversità urbana in ambito locale, per farne esempi del buon governo della natura in città.

Sono questi gli obiettivi di Urban Nature 2019, la festa della natura in città ideata dal WWF e giunta alla terza edizione, che mira a far scoprire il valore della nostra biodiversità urbana, coinvolgendo cittadini e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. Sono 40, ad oggi, le località italiane dove sono previste anche più iniziative in occasione della manifestazione “Urban Nature 2019” di domenica 6 ottobre: cacce al tesoro alla scoperta della biodiversità, visite guidate, biciclettate per esplorare la natura in città, messa a dimora di alberi, laboratori di pittura, disegno e fotografia, manutenzione di orti didattici ed erbari, mostre d’arte naturalistica.

Scuole. Nelle prime due edizioni sono state oltre 200 le iniziative svolte in oltre 80 città italiane, alcune inserite in percorsi di “Alternanza Scuola – Lavoro”. Al tema della natura in città è stato dedicato anche un contest per le scuole, protagoniste della riqualificazione del proprio territorio. 180 classi hanno partecipato progettando azioni per aumentare la biodiversità del giardino della scuola, del loro circondario e dell’intera città. Venerdì 4 ottobre le scuole italiane di ogni ordine e grado presenteranno alle istituzioni locali e alla cittadinanza progetti per valorizzare la biodiversità urbana: come la riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipi di intervento a livello urbano per aumentare la presenza di natura in città. Evento centrale di Urban Nature 2019 sarà domenica 6 ottobre a Bologna, con visite guidate, approfondimenti tematici e laboratori esperienziali nel Villaggio della Biodiversità.

Il programma in Sicilia. Domenica 6 ottobre al Parco della Favorita di Palermo visita guidata alla scoperta delle ricchezze vegetali. Sempre domenica 6 ottobre presso il giardino Bellini di Catania verrà allestito un banchetto informativo e si svolgerà una caccia fotografica alla ricerca della biodiversità urbana all’interno del parco. Sabato 5 ottobre è prevista una visita guidata a cura del WWF alla Diga di Rosamarina a Caccamo, L’appuntamento è alle ore 17.00 presso il Giardino Vincenzo Florio, la visita durerà 2 ore circa e sarà guidata da Silvio Fici, Professore Associato presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Sempre sabato 5, presso il parco urbano Chico Mendez di Giarre i bambini delI’Istituto comprensivo di Giarre, accompagnati dai volontari WWF, faranno laboratori di pittura e riconoscimento alberi attraverso passeggiate guidate lungo i sentieri del parco. A Mazara domenica 6 ore appuntamento alle 10.00 all’Arco Normanno, con la passeggiata “Alla Ricerca della Biodiversità Urbana”.

“Urban Nature 2019” ha già ricevuto i Patrocini del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute e dell’ANCI. “Urban Nature” è stata realizzata grazie all’impegno dei volontari e della Rete WWF attivi sul territorio e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei Carabinieri.