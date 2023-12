Torna la paura a Scicli. Ieri sera un giovane viene bloccato e rapinato da ignoti

I costanti controlli che avevano interessato nelle settimane scorse il centro storico avevano allentato la morsa delinquenziale nella città di Scicli, soprattutto nella parte del centro storico. L’episodio di ieri sera fa riemergere la paura, appena sopita.

LA VICENDA

Il giovane, 27 anni del posto, è stato bloccato da due ragazzi con il volto travisato ed armati di taglierino. In maniera decisa gli hanno chiesto la consegna del portafoglio. Per convincere ancora di più la vittima a consegnare i suoi effetti personali lo hanno raggiunto con calci e pugni. Per il ventisettenne è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Ne avrà per alcuni giorni. Il fatto che l’episodio di cronaca si sia registrato nella centralissima via Colombo preoccupa non poco la comunità sciclitana che non pensava di arrivare a questo grado di emergenza nella cittadina barocca.