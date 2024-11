Torna la festa di San Martino al Sacro Cuore di Gesù a Ragusa: sabato giochi e tradizioni con le iconiche Fiat 500

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa si prepara a celebrare la tradizionale Festa di San Martino con un programma speciale, ricco di momenti di aggregazione e novità per tutte le età. Sabato 9 novembre, a partire dalle 17, il centro della festa saranno i “giochi in 500”, organizzati dal coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia, un appuntamento inedito destinato a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi.

I giochi in 500: il programma completo

Dalle 17 alle 24, la via Sacro Cuore si trasformerà in un’esposizione all’aperto con una sosta statica delle storiche Fiat 500, pronte a essere ammirate e fotografate. Dalle 18 alle 19 avranno inizio le prove dei giochi, seguite dalla santa messa alle 19 e, dalle 20, partiranno le sfide vere e proprie. Gli equipaggi partecipanti si sposteranno da una postazione all’altra a bordo delle loro vetture, affrontando prove di abilità e divertenti attività ludiche che non si limiteranno all’interno dell’auto.

Non mancheranno premi e riconoscimenti: i primi tre equipaggi saranno premiati per le loro performance, con un premio speciale riservato all’equipaggio femminile. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre contattando il numero 338.9838159.

Cena comunitaria e animazione in oratorio

La festa continuerà nel salone parrocchiale alle 20:30 con una cena comunitaria, dove i partecipanti potranno gustare panini con salsiccia, vino e frittelle calde, un perfetto connubio per celebrare San Martino nel pieno rispetto della tradizione locale. L’evento sarà animato dagli esperti della Charlie Chaplin Eventi e dal maestro Lorenzo Cavallo, con momenti di ballo e intrattenimento per tutte le età. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione in segreteria al numero 0932.252861, con una quota di 6 euro a persona.

Un invito alla comunità: “Vivere insieme una giornata di festa”

Don Marco Diara, parroco della parrocchia, invita tutta la comunità e i visitatori della città a unirsi a questo momento di festa e aggregazione. “La festa di San Martino al Sacro Cuore è ormai un appuntamento consolidato, che ogni anno richiama centinaia di persone”, ha dichiarato don Diara. “Il nostro obiettivo è offrire una giornata piacevole e aperta a tutti, arricchita da stimoli e attività per grandi e piccoli.”

