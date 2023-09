Topi, cani randagi e perdite d’acqua: la zona artigianale di Ragusa sempre più degradata. FOTO

La zona artigianale di Ragusa “Pippo Tumino” di contrada Mugno sempre più degradata e abbandonata. E’ quanto denuncia il coordinamento cittadino di Fratelli D’Italia che ha evidenziato anche diverse problematiche presenti in zona. Topi, cani randagi, tubi rotti e relative perdite d’acqua, stanno segnando la quotidianità di quella zona.

I PROBLEMI DI CONTRADA MUGNO

Un branco di cani randagi si è stabilito nella zona artigianale e sta creando disagi per i residenti e gli operatori. Questa situazione può rappresentare anche un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Sono state segnalate colonie di ratti che si stanno moltiplicando velocemente. La presenza di ratti è non solo un problema igienico ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica. Tubi rotti stanno causando perdite d’acqua significative, e sembra che queste perdite non siano state riparate per quasi due anni. Questo spreco di acqua potrebbe avere un impatto negativo sull’approvvigionamento idrico e sull’ambiente circostante.

LA RICHIESTA DI INTERVENTI URGENTI

Il coordinamento di Fratelli D’Italia chiede all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente per ripristinare il decoro e la dignità della zona. Inoltre, è loro intenzione di coinvolgere i residenti e gli operatori locali, e di portare la questione in aula attraverso il consigliere comunale Rocco Bitetti, al fine di sollecitare un’azione tempestiva da parte del Comune.