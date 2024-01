The Odessa Journal entra a far parte della Federazione Editori Digitali

The Odessa Journal, diretto da Ugo Poletti, è entrato a far parte della Federazione Editori Digitali, con ratifica da parte del comitato direttivo della federazione. L’ingresso di The Odessa Journal nella federazione è un rafforzamento del panorama editoriale digitale, anche dal punto di vista geopolitico. La testata, con sede a Odessa, in Ucraina, ha fornito una copertura tempestiva e accurata degli eventi legati al conflitto in Europa centrale.

UN SEGNALE IMPORTANTISSIMO

“Con l’ingresso di The Odessa Journal nella nostra federazione – afferma il presidente di Fed, Sebastiano Di Betta – si rafforza il panorama della nostra rete, anche in chiave geopolitica” . Ed inoltre: “È un segnale che diamo con autorevolezza e determinazione all’opinione pubblica nazionale, per rimarcare, ancora una volta, quanto importante sia continuare a sostenere i principi della libera informazione nell’unico alveo che può garantire pluralismo e democrazia: i valori del nostro Occidente. Da Odessa, capitale marittima dell’Ucraina, Ugo Poletti con il suo sito racconta da ormai quasi due anni, con tempestività e precisione gli accadimenti del conflitto che insanguina il centro dell’Europa”.

La federazione ha sottolineato l’importanza di sostenere i principi della libera informazione e ha offerto solidarietà e supporto a The Odessa Journal dopo un attacco informatico che l’aveva resa inaccessibile nei mesi scorsi. La decisione di ammettere la testata non comporterà il pagamento della quota associativa.