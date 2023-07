Terza proroga per continuare i lavori di riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti. La parola fine è ancora lontana?

L’interrogativo è d’obbligo dopo la terza ordinanza di proroga di interdizione delle aree demaniali da parte della Capitaneria di porto di Pozzallo su richiesta del Comune di Vittoria che ha progettato e consegnato i lavori. Lavori tutt’ora in corso in un’area demaniale marittima di 7 mila ed 800 metri che sono destinati a riqualificare la Riviera Lanterna a Scoglitti frazione di Vittoria. Lavori consegnati nel gennaio 2021 alla società Tecnoteam s.r.l. e per i quali la Capitaneria di porto di Pozzallo aveva già emanato un’ordinanza di sicurezza balneare nel mese di maggio del 2019; ordinanza che era stata doppiata nel febbraio 2021 con la stessa motivazione dei lavori in corso. La richiesta di un ulteriore provvedimento della Capitaneria di porto, in questo caso il terzo, è stata presentata lo scorso 23 giugno.

Con una precisa motivazione e con tempi circoscritti.

Il 31 luglio è la data entro cui l’ordinanza dell’Autorità marittima è valida. Fino a questo termine temporale è necessario, allo scopo di garantire la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti, interdire l’area demaniale marittima interessata dai lavori che debbono essere eseguiti solo in orario diurno e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti autorizzativi delle altre amministrazioni competenti. Con questi limiti l’impresa “Tecnoteam s.r.l.” di Paternò proseguirà nei lavori di riqualificazione della Riviera Lanterna. Lavori che consistono nella realizzazione di un viale pedonale, di una pista ciclabile, nella riqualificazione delle piazzette iniziali e finali, nella realizzazione di un canale per la raccolta delle acque bianche, di impianti idrici di servizio ai lidi e docce pubbliche in spiaggia e nel rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. Il tutto in un’area di 7mila e 800 metri quadrati che andranno a dare respiro turistico alla frazione vittoriese.