Terza edizione per Scienze in città a Vittoria - Ragusa Oggi

Terza edizione per Scienze in città a Vittoria

Condividi su:

Ancora grande successo per la terza edizione della Manifestazione delle Scienze a Vittoria. La manifestazione, “Scienze in città’”, svoltasi ieri pomeriggio come da consuetudine nella magnifica cornice del Chiostro delle Grazie e all’interno della sala Giudice, ha visto ancora una volta protagonisti assoluti i ragazzi dagli 8 anni in su delle scuole degli istituti comprensivi Traina – Istituto promotore e organizzatore dell’evento -, Caruano, Pappalardo, Portella della Ginestra, e dagli Istituti Mazzini e Marconi.

Varie ed interessanti le attività scientifiche proposte che hanno abbracciato tutti i campi del sapere scientifico, dalla fisica, alla chimica, alla biologia, alle applicazioni tecnologiche e matematiche, al Coding e alla Robotica.

Oltre a poter ammirare veri e propri capolavori di modellistica – modelli di cellule animali e vegetali, cellule procariote, funghi a cappello, sistema solare, virus e altro – si poteva assistere alla dimostrazione del Teorema di Pitagora, della “nuvola in bottiglia”, della fermentazione alcolica, del funzionamento di circuiti elettrici e della camera oscura, come pure a diversi ed interessanti esperimenti scientifici sulla proprietà della materia, dei liquidi, dell’estrazione della clorofilla e reazioni chimiche varie.

Anche i più piccoli hanno dimostrato di amare questo modo di fare “Scienza” esponendo i loro lavori sulle piante, sugli strati del suolo, anche in lingua inglese, e poi percorsi di igiene alimentare.

Si è dato risalto anche alle STEM (Science, Technology, Engineering, Math) con progetti sulla ricerca delle essenze naturali officinali e percorsi interattivi di coding.

“Scienza e tecnologia sono sempre più importanti nella nostra vita e questo è il modo più giusto per avvicinare i nostri ragazzi alle Scienze, in modo ludico, accattivante e reale, sviluppando le loro competenze, non solo in campo scientifico, ma anche linguistico e relazionale: affrontando il pubblico, i ragazzi, migliorano la loro autostima e rafforzano la loro personalità”. Ne sono convinti il Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Traina”, prof. Carmelo la Porta e la professoressa Annamaria lo Piccolo – ideatrice e referente della manifestazione – che hanno creduto in questo progetto e lo intendono portare avanti in quanto avvicina le scuole al territorio, offre alla città stimoli di cultura scientifica e diverte formando i nostri uomini e donne del futuro.