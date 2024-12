Terza edizione d’arte alla galleria Sacca di Modica. Trentotto artisti in mostra con una o più opere

“SuperSacca III” è curata da Giovanni Scucces e rimarrà aperta, nella sede di Modica di via Sacro Cuore 169/A con ingresso da via Fosso Tantillo, fino al prossimo 1° febbraio dopo l’inaugurazione di ieri. E’ una collettiva che mette in relazione i vari artisti con stili, tecniche e temi assai diversi. In mostra giovani talenti ma anche artisti di fama riconosciuta. Gli artisti in mostra sono: Calogero Arcidiacono, Silvia Argiolas, Miriam Auteri, Daniela Balsamo, Alessio Barchitta, Antonio Bardino, Ilde Barone, Andrea MarioBert, Giuseppe Bombaci, Giovanni Bongiovanni, Sandro Bracchitta, Davide Bramante, Paolo Caldarella, Daniele Cascone, Giulia Conoscenti, Giuseppe Costa, Alfredo Covato, Demetrio Di Grado, Giorgio Distefano, Emilia Faro, Franco Fratantonio, Loredana Grasso, Andrea Mangione, Marco Mangione (Gummy Gue), Marilina Marchica, Francesca Nobile, Andrea Palamà, Riccardo Paternò Castello, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Linda Randazzo, Francesco Rinzivillo, Salvo Rivolo, Gabriele Salvo Buzzanca, Federico Severino, Chiara Sorgato, Giovanni Viola ed Elisa Zadi. La mostra, ad ingresso libero, potrà essere visitata fino al 1° febbraio. Fino al 24 dicembre tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (escluso la domenica mattina. Successivamente, dal martedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30 e le mattine di martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

SACCA gallery – Via Sacro Cuore 169/A (ingr. da via Fosso Tantillo) – Modica (RG)

