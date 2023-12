Terminati i lavori di restauro del Parco del Castello di Donnafugata. Torna fruibile al pubblico

Sono stati completati i lavori di restauro del parco del castello di Donnafugata. Ad annunciarlo, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Il parco e il castello saranno ufficialmente aperti al pubblico sabato 23 dicembre. In questa giornata alle 11 si svolgerà una visita guidata con accesso gratuito per l’intera giornata.

La festa continuerà fino al 31 dicembre con l’ingresso gratuito al Parco e un biglietto ridotto (4€) per il Castello e il Museo del Costume. L’unica giornata di chiusura sarà il 25 dicembre.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha sottolineato che questo progetto di restauro è stato finanziato all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Solo 23 progetti di questo tipo sono stati finanziati, e il progetto di Donnafugata ha ottenuto il massimo contributo possibile, ovvero 2 milioni di euro.

IL RESTAURO

Il restauro comprendeva diverse fasi, tra cui la creazione di un sistema di illuminazione parziale precedentemente assente, il restauro del tempietto, delle grotte, delle fontane (oltre a quelle già oggetto di interventi precedenti), il ripristino filologico dell’apparato vegetativo, la ristrutturazione della storica serra, l’implementazione di un nuovo sistema di irrigazione, l’installazione di copertura Internet Wi-Fi, la sistemazione della pavimentazione e degli arredi, la creazione di un database delle specie vegetali per la manutenzione, e una segnaletica informativa e informatizzata per indicare vari percorsi tematici, fruibile in diverse lingue.