Tentato furto in una scuola dell’infanzia di Acate

È stato grazie alla pronta reazione delle Guardie Giurate di un noto istituto di vigilanza di Vittoria e alla sinergia con le forze dell’ordine che è stato sventato un tentativo di furto presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Puglisi – C. Addario di Acate.

Allarme nella notte, ladri messi in fuga

Alle prime luci dell’alba, ignoti hanno cercato di forzare una finestra sul retro dell’edificio scolastico. L’azione criminale è stata però interrotta dall’attivazione del sistema di allarme antintrusione, che ha immediatamente inviato il segnale alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza.

In pochi minuti le pattuglie delle Guardie Giurate sono giunte sul posto, riuscendo a scoraggiare i malviventi e a vanificare il tentato furto.

Nessun danno, solo tanta paura

Poco dopo è arrivato un collaboratore scolastico dell’istituto che, dopo un rapido inventario, ha confermato che non era stato sottratto nulla. Il tentativo di effrazione non ha dunque avuto conseguenze materiali, ma resta la preoccupazione per un episodio che poteva avere esiti ben più gravi.

