Tentato furto in una casa a Vittoria. Arrestato 38enne

E’ stato arrestato dalla polizia a Vittoria un 38enne accusato del reato di furto aggravato in concorso. L’uomo stava tentando un furto in un’abitazione che, potenzialmente, avrebbe potuto fruttargli migliaia di euro. In seguito ad una segnalazione, la polizia si è recata in via Pietro Nenni. Sul posto, la finestra dell’abitazione era socchiusa. Nello stesso momento, gli agenti hanno notato un individuo che usciva dall’immobile portando con sé uno zaino, un borsone e una borsa a tracolla. Gli agenti hanno prontamente fermato l’uomo e hanno trovato addosso a lui numerosi gioielli in oro, perle, diamanti, diversi orologi di valore e una somma di tremila euro in contanti, provenienti dal furto appena commesso nell’abitazione.

L’ACCUSA E’ QUELLA DI FURTO AGGRAVATO

Il soggetto, un trentottenne con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, e con l’obbligo di firma presso la Procura Generale, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, in attesa della convalida da parte dell’autorità competente.

Nel frattempo, il proprietario dell’abitazione oggetto del furto si è recato presso il Commissariato per presentare denuncia e ha riconosciuto tutti gli oggetti rubati come di sua proprietà. Pertanto, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.