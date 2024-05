Ragusano Dop, approvato bilancio 2023 “Progetto Natura”: fatturato in crescita del 12,2% e tanti investimenti

Nel 2023, la cooperativa agricola “Progetto Natura”, la più grande in Sicilia per la raccolta del latte, ha registrato risultati estremamente positivi, con un incremento del valore della produzione del 12,2% rispetto all’anno precedente, un aumento del 10% del latte commercializzato e un notevole incremento del 27% nella produzione di formaggi, di cui il 20% rappresentato dal Ragusano DOP. Questi dati hanno portato anche a un utile d’esercizio.

Durante l’assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio e discusso della situazione del settore zootecnico. Il direttore Salvatore Cascone e Giorgio Ragusa hanno illustrato nel dettaglio i risultati e i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Il valore della produzione è stato di 32.097.808 euro, con un incremento del 12,2% rispetto all’esercizio precedente, e un utile di 17.763 euro.

IL BILANCIO

Il presidente Giovanni Campo ha sottolineato il dato relativo alla commercializzazione del latte, che nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha visto un aumento del 10% nel volume, con la movimentazione di 44,5 milioni di litri di latte vaccino e quasi 1 milione di litri di latte ovino. Una quantità considerevole di latte bovino è stata destinata alla produzione di Ragusano DOP, mentre il resto è stato commercializzato con la qualifica di “Alta Qualità”, certificazione Cremba, relativa al benessere animale.

Il direttore generale Salvatore Cascone ha presentato il piano di investimenti in corso, del valore di 5 milioni di euro, che include l’acquisto di impianti e macchinari, lo stabilimento ex Ragusa Latte, il Caseificio dei Fratelli Rosso e la ristrutturazione degli stessi. Ha inoltre illustrato l’evoluzione del progetto PIF per la certificazione della filiera controllata “QS” (Qualità Sicura) del latte vaccino, e del programma comunitario “Latte nelle scuole” per l’anno scolastico 2023/2024, del quale la cooperativa è stata aggiudicataria. Il programma prevede la distribuzione nelle scuole siciliane di formaggi (Ragusano DOP) e latte alimentare (Latte Ragusa Latte), con l’obiettivo di promuovere una corretta alimentazione degli allievi delle scuole primarie.

