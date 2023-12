Tentato furto in un supermercato di Vittoria

Tentato furto, nella notte, ai danni di un supermercato di Vittoria. Il tempestivo intervento delle guardie giurate di un noto istituto di vigilanza ha vanificato il furto.

INDAGINI IN CORSO

Sono stati immediatamente allertati i carabinieri e sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza. All’interno del supermercato, nonostante l’effrazione, non è stato portato via nulla.

Indagini in corso per risalire all’autore, o agli autori, del tentato furto.