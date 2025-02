Tentato furto di una minicar a Modica: tre giovani denunciati. Due sono minorenni

Tre giovani stranieri, residenti a Pachino e Scicli, sono stati denunciati per tentato furto aggravato di una minicar dal Commissariato di Polizia di Modica. Tra i responsabili, uno è appena maggiorenne, mentre gli altri due hanno rispettivamente 16 e 15 anni.

I fatti

L’episodio è avvenuto nel quartiere Sorda, nei pressi delle scuole pubbliche. Un agente di polizia libero dal servizio ha notato i tre giovani armeggiare vicino a una minicar parcheggiata in strada: due di loro stavano forzando la serratura e si erano introdotti nel veicolo, mentre il terzo faceva da palo.

L’agente ha prontamente avvisato il 112, e in pochi istanti una volante è giunta sul posto, riuscendo a bloccare i giovani mentre tentavano di fuggire per le vie del quartiere. I ragazzi avevano già forzato e danneggiato la serratura della vettura, rovistando all’interno alla ricerca di denaro o altri oggetti di valore. I tre sono stati identificati e denunciati per tentato furto aggravato.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata