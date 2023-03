Tentato furto con scasso in gioielleria a Scicli. Preoccupazione tra i commercianti

Preoccupazione a Scicli che ha vissuto un episodio critico la scorsa notte. Una gioielleria situata nella centralissima Piazza Busacca è stata presa di mira da un gruppo di delinquenti professionisti, i quali, con molta determinazione, hanno tentato di scassinare la saracinesca della gioielleria. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per il commerciante, se non fosse stato per l’allarme che ha suonato, costringendo i ladri alla fuga. Fortunatamente, il negozio ha riportato solo lievi danni.

Le preoccupazioni dei commercianti

Il presidente sezionale di Confcommercio Scicli, Daniele Russino, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questo episodio. “Non possiamo certo stare con le mani in mano a guardare che si ripetano altre situazioni del genere”, ha dichiarato. Confcommercio Scicli si sta già muovendo per far sì che l’attenzione sulla sicurezza nella zona possa aumentare. “La massima solidarietà, ovviamente, al commerciante che è rimasto colpito da questo episodio”, ha aggiunto Russino.

Il punto di vista di Confcommercio provinciale

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha sottolineato che questo episodio non è isolato, e che si verificano episodi simili in altre città del comprensorio modicano. “Siamo certi che le forze dell’ordine faranno il possibile per cercare di contenere questa situazione”, ha dichiarato Manenti. “Esprimiamo ancora una volta la nostra preoccupazione perché non vorremmo trovarci di nuovo a fare i conti con la stessa emergenza furti dei mesi scorsi. E, in questo momento storico, i commercianti non hanno la forza per sostenere ulteriori danni alle loro imprese”.

È preoccupante constatare che i commercianti sono costretti a fare i conti con un fenomeno di microcriminalità sempre più diffuso e organizzato. È fondamentale che le autorità competenti si attivino per garantire la sicurezza nelle aree commerciali, al fine di proteggere gli imprenditori e i cittadini che, ogni giorno, vivono e lavorano in queste zone. Speriamo che questo episodio rappresenti un campanello d’allarme per le autorità e che si adottino le misure necessarie per prevenire ulteriori tentati furti con scasso.