Sventato tentato furto all’autoporto di Vittoria

Nel primo pomeriggio di oggi, un tentativo di furto presso l’Autoporto del Comune di Vittoria è stato prontamente vanificato grazie all’intervento tempestivo delle Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria.

Mentre eseguivano un controllo di routine, le Guardie Giurate hanno notato la presenza di un individuo sospetto all’interno della struttura. Senza esitazione, il malintenzionato ha cercato di fuggire alla vista delle guardie, ma la loro prontezza di riflessi ha impedito la riuscita del furto.

Immediatamente allertati, gli Agenti di Polizia del Commissariato di Vittoria sono intervenuti per rintracciare e catturare il fuggitivo. Le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile di questo tentativo di furto.

