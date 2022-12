Tentativi di furti e scasso: il Natale amaro dei commercianti di Chiaramonte

Una pizzeria, un negozio di parrucchiera, una fioreria, persino in piscina…e molte case private. E’ questo il Natale amaro di molti commercianti e privati cittadini a Chiaramonte che da qualche settimana sono stati vittime di numerosi tentativi di scasso e di furti. E’ successo in una pizzeria, dove è stato rubato l’incasso della serata. Stessa sorte in un negozio di parrucchiera, dove anche qui è stato rubato l’incasso. In una fioreria i ladri hanno tentato di infrangere la vetrina senza riuscirci, ma provocando numerosi danni economici al locale.

Persino in piscina, ignoti, hanno rotto i distributori delle bevande per rubare l’incasso. Anche nelle campagne di Chiaramonte la situazione non è delle migliori: alcuni privati cittadini hanno subito furti anche due volte in una settimana. I commercianti hanno sporto regolare denuncia ma è chiaro che la situazione che si è venuta a creare desta particolare preoccupazione: si tratta molto probabilmente di atti criminali messi in atto da ladri non organizzati, alla ricerca di somme di denaro. I cittadini chiedono maggiori controlli e, sicurezza. Soprattutto, s’invitano i commercianti a non lasciare l’incasso della giornata in negozio.