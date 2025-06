Tenta di estorcere soldi al parroco: arrestato

Tentata estorsione e minacce ai danni del parroco della cattedrale. E’ accaduto a Ragusa, lo scorso 3 giugno. Un giovane pluripregiudicato pretendeva dal religioso la consegna di una cifra di poco superiore ai 700 euro. Al rifiuto del parroco l’uomo è andato in escandescenze, minacciando il religioso; nel frattempo qualcuno aveva chiamato i soccorsi, sentendo il parroco chiedere aiuto e i carabinieri sono arrivati nell’arco di pochissimo tempo, assistendo anche alla parte finale della lite.

Il 5 giugno il processo per direttissima. L’uomo un pluripregiudicato 31enne, anche con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato ed è accusato di tentata estorsione. L’arresto è stato convalidato, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il pericolo di reiterazione del reato, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere come richiesto anche dalla pubblica accusa. Il 31enne era in regime di libertà vigilata e in attesa di essere associato ad una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture che ospitano autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi) per precedenti procedimenti. Il difensore ha chiesto i termini di difesa e la prossima udienza del processo è stata fissata a luglio.





