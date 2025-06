Temporali improvvisi su Comiso e nel ragusano: disagi alla viabilità, ma da domenica temperature roventi. VIDEO

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta a Comiso in mattinata, causando disagi alla circolazione e qualche auto in panne, ma senza gravi conseguenze. Nessun intervento è stato richiesto ai vigili del fuoco né alla protezione civile, segno che, nonostante l’intensità della pioggia, la situazione è rimasta sotto controllo.

Fenomeni intensi ma rapidi

Il temporale, atteso secondo le previsioni, ha colpito in modo rapido ma intenso, coinvolgendo anche altre aree della provincia. Fenomeni simili, localizzati ma forti, sono in corso o in arrivo in vari centri del Ragusano.

Secondo i meteorologi, si tratta di rovesci brevi e circoscritti, destinati a esaurirsi nelle prossime ore. Già da domenica è previsto il ritorno del sole, con temperature in rialzo su tutta la Sicilia.

Nel video che vi proponiamo, il temporale si abbatte su via Zama a Ragusa.

