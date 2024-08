Tempi lunghi per il ritorno di Nicole in Italia. I funerali forse il 24 agosto

Tempi lunghi per il rientro in Italia della salma della giovane Nicole Lorefice, l’estetista di 19 anni morta alla vigilia di ferragosto in un incidente stradale che si è verificato nell’isola di Rodi, dove la giovane era arrivata due giorni prima per una breve vacanza con il fidanzato e con gli amici.

Nicole e il suo ragazzo viaggiavano in sella a una moto, che pare avessero preso in affitto per un tour nella città. Lo contro con un autobus è risultato fatale per la giovane mentre il fidanzato è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale a Rodi.

I familiari della giovane sono partiti subito alla volta di Rodi. Lì è stato avviato l’iter per ottenere, tramite il Consolato italiano, l’autorizzazione per il rimpatrio della salma. I giorni di ferragosto hanno creato qualche rallentamento, ma – se tutto andrà come previsto – Nicole potrebbe arrivare a Vittoria giovedì 22 agosto. I funerali potrebbero essere celebrati sabato mattina.

Dall’isola di Rodi non arrivano notizie precise sull’incidente e sulle cause dell’accaduto. La dinamica è allo studio delle autorità greche. Anche questa parte potrebbe avere, nell’immediato futuro, un inevitabile strascico.

