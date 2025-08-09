Telefonino strappato a un minore a Vittoria: dopo 6 anni arriva l’arresto per un 22enne

Fine corsa per P.A., 22enne di Vittoria, ricercato per una condanna definitiva legata a una rapina avvenuta nel 2019 in pieno centro cittadino. I Carabinieri della Stazione di Vittoria lo hanno individuato e arrestato durante un normale servizio di controllo del territorio, nell’ambito delle attività potenziate dal Comando Provinciale di Ragusa per il periodo estivo.

Il giovane, all’epoca appena maggiorenne, si era reso protagonista di un’aggressione ai danni di un minore, strappandogli il telefono cellulare e fuggendo tra le vie affollate della città. Un episodio che, all’epoca, aveva destato forte indignazione nella comunità.

L’Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania lo scorso giugno, prevede per lui una pena residua di 2 anni e 3 mesi di reclusione.

Dopo il fermo, i militari lo hanno condotto in caserma per le formalità di rito e notificargli il provvedimento restrittivo. Il giovane è stato quindi tradotto alla Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la condanna.

© Riproduzione riservata