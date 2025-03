Tecniche di prevenzione innovative delle colture: al via il progetto “Innovazione agricola 4.0” finanziato dalla misura 1.2 del PSR Sicilia

Parte ufficialmente Innovazione Agricola 4.0, un’iniziativa che coniuga tecnologia, sostenibilità e formazione per rispondere alle nuove sfide dell’agricoltura. Promosso da Alètheia S.r.l., il progetto si inserisce nell’ambito della Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.2 – “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione” del PSR Sicilia 2014-2020, con l’obiettivo di promuovere l’introduzione di soluzioni innovative e migliorare la competitività delle aziende agricole siciliane. L’adozione di tecnologie digitali e sistemi di agricoltura avanzata permette infatti di rendere il settore più efficiente, tracciabile e sostenibile, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e all’ottimizzazione della gestione agronomica.

L’impiego dell’ozonoterapia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti del progetto, riducendo la necessità di fitofarmaci e migliorando la sicurezza alimentare, mentre il monitoraggio delle colture con sensori IoT (Internet of Things) permetterà una gestione agronomica più precisa, riducendo sprechi e costi di produzione. Il progetto prevede inoltre un intenso programma di formazione e dimostrazione sul campo, affinché le nuove tecnologie siano non solo accessibili, ma anche comprese e applicate con successo dagli agricoltori e operatori tecnici.

L’iniziativa si svilupperà attraverso un fitto calendario di appuntamenti previsti nel corso del mese presso alcune aziende agricole site nelle province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. Tra gli eventi principali, due laboratori sul sistema IoT, che comprenderanno incontri tematici e sessioni pratiche per mostrare l’efficacia dei sensori e delle applicazioni digitali in agricoltura, e un laboratorio sull’ozonoterapia, per approfondire le potenzialità di questa soluzione naturale nella protezione delle colture. A questi si affiancheranno tre giornate dimostrative in campo – “Innovation on the Farm”, dedicate sia al sistema IoT che all’ozonoterapia, durante le quali gli agricoltori potranno assistere a dimostrazioni pratiche. Il programma prevede inoltre due convegni dedicati all’applicazione di Sistemi IoT e all’ozonoterapia e due incontri informativi di natura tecnica che verteranno sul tema dell’agricoltura 4.0. Il calendario delle iniziative sarà costantemente aggiornato sul sito web innovazioneagricola40.eu e sulle pagine social del progetto.

Innovazione Agricola 4.0 è promosso da Alètheia S.r.l., azienda che dal 2005 opera nel settore della formazione e consulenza, offrendo alle imprese e alla Pubblica Amministrazione percorsi di crescita e aggiornamento professionale. Responsabile progettuale è il Dott. Gianni Polizzi, professionista con una lunga esperienza nella ricerca e nell’applicazione di soluzioni innovative per il settore agricolo.

Con un approccio che unisce tecnologia, ricerca e trasferimento di competenze, Innovazione Agricola 4.0 si propone come un modello per il futuro dell’orticoltura, puntando a un’agricoltura più moderna, efficiente e sostenibile.

