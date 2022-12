Teatro e Natale: tre imperdibili concerti al teatro Garibaldi di Modica

Sempre più l’incanto delle feste abita il Teatro Garibaldi di Modica e l’atmosfera felice spumeggia trepidante in attesa dell’ultimo giorno dell’anno per accogliere un nuovo inizio con gioia e speranza. I prossimi appuntamenti che accompagneranno il pubblico del Garibaldi, accendendo di luce e magia la cittadina di Modica, regaleranno musiche solenni, melodie religiose e canti intensi. Giovedì 29 dicembre alle ore 20.30 l’Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Ispica, diretta dal maestro Marco Salvaggio, eseguirà il concerto “Gran Galà di Fine Anno. Un viaggio dal reale verso l’Utopia”, con la voce narrante di Giovanni Peligra. Un programma musicale suggestivo, capace di evocare atmosfere oniriche per un percorso tra le note che trasporterà verso dimensioni fantastiche, complici il vasto repertorio proposto, eseguito dall’orchestra che è fiore all’occhiello dell’associazione culturale musicale “Pino Rosa” di Ispica e la precisa e sensibile direzione del maestro Marco Salvaggio e la presenza dell’attore Giovanni Peligra per un racconto in musica di questo magico viaggio dal reale verso l’utopia.



Ancora atmosfera affascinante per un altro viaggio musicale che questa volta porterà il pubblico del teatro verso luoghi lontani. Venerdì 30 dicembre alle ore 21.00 con “The Brooklyn Gospel Harmonettes”, il sestetto composto da Jamia Jean Pierre, Lead, Titus Dewely, Piano, Dante Martin, Tenor, Dineisha Raguette, Alto, Eugenia Ynianobor, Soprano e Joshua Simpson – Tenor, Drums porterà a Modica la tradizione Gospel, con i caratteristici canti religiosi di origine afro-americana nati in America nel XIX sec. Il giovane gruppo guidato dalla front leader Jamia Jean Pierre raccoglie le esperienze artistiche e musicali della comunità gospel newyorchese per raccontare, carico di energia, tra momenti enfatici e altri più intimisti, la sua storia, con una varietà musicale e vocale che lo rende sicuramente l’ensemble più interessante della nuova generazione gospel.

L’anno nuovo si aprirà come da tradizione domenica 1 gennaio alle ore 18.30 con il “Concerto di Capodanno”, con l’Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso, e con le magnifiche e potenti voci del tenore Antonino Interisano e del soprano Susanna La Fiura. Un importante evento della stagione musicale, con le opere di grandi compositori, tra i quali Bellini, Puccini, Rossini, Strauss e Verdi, per vivere con intensa emozione ed eleganza il primo giorno del nuovo anno. “La musica, non semplice colonna sonora ma splendida protagonista, ci affianca per salutare il vecchio anno e per dare il benvenuto al 2023 – commentano il presidente Domenica Ficano e il sovrintendente Tonino Cannata – Il nostro augurio è che la bellezza delle varie espressioni artistiche e culturali possa sempre emozionare e che la Fondazione Teatro Garibaldi possa offrire esperienze indimenticabili per vivere insieme “un anno per gioire” tra la musica, la prosa, le mostre e gli eventi letterari. Tanti auguri al nostro affezionato pubblico”.



Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.