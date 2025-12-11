Team Corifeo, notte da campioni al Vittoria Fight Event: Iacono domina il supertorneo

Il team Corifeo torna da Vittoria con una vittoria che pesa, in una delle manifestazioni più partecipate della stagione: il “Vittoria Fight Event”, che ha radunato atleti, tecnici e appassionati nel cuore del centro ipparino. La squadra, affiliata al Csen e guidata dal maestro Angelo Corifeo, ha messo in mostra talento, determinazione e spirito di gruppo, confermando la solidità del percorso sportivo intrapreso negli ultimi anni.

Corifeo, visibilmente soddisfatto, ha evidenziato la prova dei suoi ragazzi, sottolineando in particolare il debutto di Marco Micieli nella Demo Fight, un momento significativo per l’intera palestra. «Marco ha dato prova di grande carattere e determinazione, dimostrando che la passione e l’impegno premiano sempre, anche tra i più piccoli» ha dichiarato il maestro, accendendo l’attenzione sul valore formativo dell’esperienza.

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio la brillante vittoria di Rosario Iacono, giovane promessa del team Corifeo, che ha conquistato un supertorneo tra quattro atleti di alto livello. Una prestazione carica di energia, tecnica e lucidità, capace di regalare una vera esplosione di entusiasmo tra compagni e sostenitori.

«Come sempre, ringrazio il mio team, le nostre famiglie presenti e tutti i nostri sostenitori – ha aggiunto Corifeo – Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante, fatto di sacrificio, dedizione e spirito di gruppo». Parole che mettono in luce la visione globale del maestro, orientata non solo alla performance sportiva ma anche alla crescita personale dei suoi atleti.

© Riproduzione riservata