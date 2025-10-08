Taser in azione a Modica, due agenti feriti: arresto convalidato per quarantenne

Due poliziotti feriti e un arresto: per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse nei confronti di un quarantenne. L’arresto è stato convalidato, il giudice ha disposto l’obbligo di firma. È finita così una notte movimentata al quartiere Sant’Andrea di Modica. Una lite estremamente accesa che ha coinvolto due persone tanto da fare accorrere una volante della Polizia per cercare di sedare gli animi. Ma non è servito. Una volta sul posto gli agenti sarebbero stati aggrediti e per bloccare uno dei litiganti hanno dovuto fare ricorso al taser. L’uomo, 40enne è stato poi condotto in ospedale per controlli sanitari da protocollo (in caso di utilizzo del taser) ed è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di convalida che è stata fissata per oggi alle 12 davanti al giudice Maria Rabini. L’uomo è comparso accompagnato dal suo legale, l’avvocato Salvatore Giurdanella; si è avvalso della facolta di non rispondere. Il legale ha chiesto i termini a difesa per valutare anche la richiesta di un eventuale rito alternativo. Il processo è stato aggiornato a novembre.

Ha collaborato Giada Drocker

