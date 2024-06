Tartarughe in provincia: due nidificazioni nella spiaggia di Maganuco, una a Randello ed a Sampieri

Nuove nidificazioni dopo quelle dei giorni scorsi nelle spiagge del sud-est siciliano. La notte scorsa nella spiaggia di Maganuco due mamme tartarughe caretta-caretta hanno lasciato la battigia per dirigersi verso l’interno della spiaggia e lì nidificare. Un evento gioioso che sta entusiasmando il litorale ibleo visitato, sempre la notte scorsa, a Randello da un’altra mamma tartaruga.

A Sampieri, intanto, sale a due il numero dei nidi censiti dal WWF in spiaggia dove l’estate dello scorso anno si sono contati ben otto nidi. Due fra gli oltre cinquanta siti sparsi nelle spiagge dell’isola che confermano la bontà dei luoghi e soprattutto della costa mediterranea prescelta da anni dalle mamme tartarughe caretta-caretta. Il nido censito è quello che due notti addietro è stato creato dal timido “ingresso” di mamma tartaruga nell’arenile della frazione balneare sciclitana da appena un mese insignita della Bandiera Blu. A Sampieri si festeggia anche con le nidificazioni il riconoscimento arrivato dopo un attento lavoro di preparazione da parte dell’Amministrazione e dei gestori dei lidi balneari che insistono nel tratto fra il centro abitato della borgata e Punta Pisciotto dove svetta l’ex Fornace Penna in tutta la sua bellezza.

Oleana Prato, biologa responsabile WWF, ed un gruppo di volontari sono al lavoro per censire i nidi e per tutelarli da eventuali “attacchi” dell’essere umano.

“In tutta la Sicilia che contiamo più di cinquanta – spiega la biologa da anni impegnata nella salvaguardia della specie caretta-caretta – questa parte del sud-est dell’isola è quello in cui troviamo più nidificazioni. Siamo impegnati nella individuazione delle nidificazioni che passiamo subito dopo a censire. Gli eventi si susseguono notte dopo notte ed i volontari sono al lavoro per salvaguardare i luoghi scelti dalle tartarughe per depositare le proprie uova. Le mamme tartarughe lasciano i loro…tesori in spiaggia ed è stata tanta la soddisfazione per il nostro volontario Pietro Lancetta nel trovare una doppietta, due nidi uno a distanza di 100 passi dall’altro, sull’arenile di Sampieri”.

