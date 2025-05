Tagliati 3 miliardi alla Sicilia: a rischio strade, città e sviluppo. I fondi si spostano al Nord

Quasi tre miliardi di euro, già destinati alla Sicilia per infrastrutture strategiche, sono stati definanziati o dirottati altrove. È quanto emerge con crescente preoccupazione da una serie di denunce trasversali, che coinvolgono associazioni di categoria e rappresentanze politiche regionali. In particolare, l’allarme lanciato dal Movimento “Grande Sicilia”, ricalca quello già espresso dall’Ance Sicilia e dall’eurodeputato Marco Falcone: il Sud, e la Sicilia in particolare, si vedono sottrarre risorse vitali per la crescita, mentre al Nord si continua a investire su maxi-opere.

Il cuore della notizia è freddo e crudo nei numeri:

800 milioni di euro sottratti a Province e Comuni siciliani per la manutenzione delle strade;

sottratti a Province e Comuni siciliani per la manutenzione delle strade; Oltre 1 miliardo di euro cancellato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e reindirizzato verso progetti come il Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura che collega il Piemonte alla Liguria.

A essere penalizzati non sono soltanto cantieri già in fase progettuale o esecutiva, ma interi piani di rigenerazione urbana, sicurezza del territorio e collegamenti interni, attesi da anni. A rischio, dunque, non solo l’ammodernamento della viabilità, ma anche il futuro economico e sociale di molte comunità locali.

Il paradosso del “Piano Mattei”

Mentre la Sicilia viene descritta come “crocevia strategico” per i rapporti tra Europa e Africa nell’ambito del cosiddetto Piano Mattei, nella pratica si registrano tagli pesanti che ne depotenziano proprio il ruolo centrale nel Mediterraneo. Una contraddizione che non è sfuggita né alla politica né al tessuto imprenditoriale isolano.

La proposta: un Piano Siciliano per le Infrastrutture

Il Movimento Grande Sicilia, prendendo atto del definanziamento, propone una reazione concreta: la creazione di un Piano siciliano per le Infrastrutture, gestito direttamente dalla Regione Siciliana, con fondi vincolati, tempi certi e progettazione locale. Tra le proposte anche l’istituzione di un fondo rotativo autonomo, alimentato dalla compartecipazione ai tributi generati sul territorio.

Inoltre, si invoca l’attivazione immediata di una Cabina di Regia regionale, che coinvolga Ance, Università, Comuni e categorie produttive, per mettere a sistema le competenze e creare una visione condivisa del futuro infrastrutturale dell’Isola.

Una battaglia che riguarda tutti

La questione non è solo politica, ma profondamente economica e sociale: senza infrastrutture moderne, la Sicilia resta indietro in competitività, attrattività per gli investimenti, qualità della vita e servizi. “Non servono ponti retorici, ma ponti economici”, si legge nel documento del movimento. E la verità è che, senza un’inversione di rotta, a rimanere isolati non saranno solo i territori, ma le possibilità di riscatto per un’intera generazione.

