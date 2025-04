Svolta meteo: caldo africano in arrivo per il Primo Maggio, ma attenzione a domenica

Ultime ore di instabilità sull’Italia, poi sarà il sole a dominare la scena. Secondo quanto riportato da 3bmeteo.com, la lunga fase turbolenta che ha caratterizzato questa primavera sta per concludersi, lasciando spazio all’espansione dell’anticiclone subtropicale africano, che porterà tempo più stabile e decisamente più caldo su gran parte del Paese.

“Nei prossimi giorni – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara – si affermeranno condizioni in prevalenza soleggiate su tutto lo Stivale, anche se non mancheranno isolati temporali pomeridiani su Alpi, Appennino e versante tirrenico. A partire dal fine settimana, però, sarà la stabilità a prevalere, con soltanto sporadici fenomeni sulle Dolomiti.”

Ponte del 1° Maggio: sole e temperature da piena estate

Per chi ha programmato una gita fuori porta o una vacanza breve in occasione del Ponte del 1° Maggio, le notizie sono ottime: si prevede tempo stabile e caldo quasi estivo. “Sperimenteremo temperature tipiche di giugno – continua Ferrara – con punte di 27-28°C già giovedì, soprattutto nella Pianura Padana e sul versante tirrenico. Tra venerdì 2 e sabato 3 maggio si potranno toccare anche i 29-30°C in zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Sulle coste il clima sarà più mite, complice la brezza marina e la temperatura del mare ancora fresca.”

Ma attenzione a domenica 4: tornano i temporali

Il bel tempo non durerà per tutti. Le ultime proiezioni indicano un cedimento dell’alta pressione proprio a partire da domenica 4 maggio. “Potrebbero tornare rovesci e temporali sparsi – avvertono da 3bmeteo – inizialmente sulle Alpi, con estensione possibile anche alle pianure del Nord e all’interno del Centro. Un primo segnale di un possibile cambiamento meteo nei giorni successivi, con un calo delle temperature.”

Insomma, l’estate sembra voler bussare in anticipo alla porta degli italiani, ma il tempo continuerà a giocare d’anticipo e a riservare qualche sorpresa. Meglio approfittare del ponte soleggiato, con un occhio al cielo e uno al termometro.

