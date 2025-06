Suppellettili, immondizia e pure materassi: a Vittoria 18 multe in 48 ore contro chi sporca la città

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Vittoria per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Solo nelle ultime 48 ore sono state elevate 18 sanzioni nei confronti di cittadini sorpresi a depositare illegalmente materiale di scarto in varie zone della città, compresa la frazione di Scoglitti.

Controlli serrati

Gli agenti hanno rinvenuto suppellettili, materassi e numerosi sacchi di immondizia gettati senza alcun rispetto per il decoro urbano e le normative ambientali. Le attività rientrano in un piano di controlli intensificati voluto dal Comandante Filippo Pancrazi, che nei giorni scorsi ha già portato a sanzionare 25 persone in appena otto giorni.

