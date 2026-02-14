Supermarket della droga in centro a Ragusa, 10 chili di sostanze stupefacenti, due pistole e un arresto: operazione dei carabinieri

Si tratta di uno dei sequestri più importanti di sostanze stupefacenti degli ultimi anni a Ragusa; è stato messo a segno dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Ragusa. Nel comune capoluogo, un vero e proprio supermarket della droga: 7 chili di hashish, 2 chili e mezzo di ecstasy, ma anche cocaina e crack. per una quantità che supera complessivamente i 10 chilogrammi. Nell’appartamento anche due pistole con matricola abrasa e con relative munizioni. Un ventottenne, cittadino di origine albanese, è stato arrestato nel cuore della notte di tra il 12 e il 13 febbraio; i militari dell’Arma lo avrebbero sottoposto ad un controllo nei pressi di Coffa, lungo la statale 115. Una operazione che sarebbe scattata a riscontro delle attività già in essere. Poi i controlli si sono estesi ad una abitazione di via Risorgimento, nella quale i servizi di appostamento della Compagnia di Ragusa avevano notato movimenti sospetti del giovane. Una sorta di “pied a terre” in cui veniva custodita droga e contante (una cifra superiore a 16mila euro). La scoperta ha riscontrato i sospetti che in un primo momento si sarebbero incentrati sull’attività di spaccio, ma con la scoperta di pistole e passamontagne, le attività investigative potrebbero prendere anche altre strade. Al momento non ci sarebbero altre persone coinvolte. Dopo il fermo, il 28enne è stato condotto al carcere di contrada Pendente a Ragusa in attesa della convalida e dell’interrogatorio di garanzia che dovrebbe svolgersi nella giornata di lunedì. L’uomo comparirà davanti al gip in carcere assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Fabrizio Cavallo

