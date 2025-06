Suor Monica Muccio rieletta: guida ancora la missione carmelitana in Italia, Malta e Romania

La sua rielezione è arrivata a conclusione del XIII Capitolo provinciale Italia-Malta-Romania, che ha visto riunite, nei giorni scorsi, le capitolari chiamate a pronunciarsi sull’incarico. La suora, appartenente alla congregazione “Maria Madre del Carmelo”, ricoprirà il ruolo per il prossimo triennio ed ha già giurato alla presenza della Superiora Generale, suor Lilian Kapongo.

La ragusana carmelitana missionaria ha una grande esperienza nel campo delle missioni. Anche in provincia di Ragusa, a Marina di Acate, c’è una concreta presenza di queste suore che aiutano i bambini nelle attività extrascolastiche, in un territorio povero di servizi, dove i piccoli sono destinati a vivere fra terra e serre.

Evangelizzazione e amore sono alla base del carisma delle suore missionarie carmelitane, necessario oggi più che mai in una società dove si chiede, come esigenza primaria, una Chiesa in uscita, quella che trova il fratello fuori dalle comodità e dalle illusioni di una società malata.

A suor Monica Muccio l’augurio di un buon lavoro accanto ai bambini e agli adulti bisognosi di aiuto.

