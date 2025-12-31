Sulle tracce del Montalbano televisivo: anche Mariolina Camilleri e grandi giornalisti a Scicli

Fine anno all’insegna del turismo e della cultura a Scicli, che in questi giorni registra una forte presenza di visitatori attratti dal suo patrimonio artistico e dal fascino dei luoghi resi celebri dalla fiction televisiva.

Questa mattina la cooperativa Agire, che gestisce i siti culturali del Comune di Scicli, ha accolto al Commissariato di Montalbano – celebre set cinematografico e simbolo del cineturismo siciliano – Mariolina Camilleri, primogenita dello scrittore Andrea Camilleri, insieme ai giornalisti Alessandra Sardoni, volto noto dell’informazione televisiva, e Maurizio Mannoni, storico conduttore del Tg3.

La visita si è svolta in un clima informale e cordiale. Gli ospiti, in vacanza nel territorio con familiari e amici, hanno potuto immergersi nei luoghi che hanno dato vita sullo schermo alle storie del commissario più amato della televisione italiana, contribuendo ancora una volta a rafforzare il legame tra Scicli, l’opera di Andrea Camilleri e l’immaginario collettivo legato alla serie.

Il Commissariato di Montalbano continua così a confermarsi una delle mete più visitate della città, capace di attirare non solo turisti italiani e stranieri, ma anche personalità del mondo della cultura e del giornalismo, soprattutto in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alle vacanze e alla scoperta del territorio.



