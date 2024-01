Sulla pagina facebook del Comune di Ragusa è possibile seguire le dirette del consiglio comunale

Le sedute del consiglio comunale di Ragusa trasmesse in diretta sulla pagina faceboo dell’Ente. E’ questa la novità, annunciata dall’assessore alla transizione digitale, innovazione e nuove tecnologie, Simone Digrandi. Il test si è svolto già durante la seduta del consiglio di ieri con esito positivo. Questa iniziativa si aggiunge alla già esistente trasmissione in diretta su YouTube, offrendo un ulteriore canale per seguire l’attività consiliare.

IL COMUNE DI RAGUSA SEMPRE PIU’ “SOCIAL”

Questa iniziativa è parte integrante di un progetto più ampio di comunicazione diretta con i cittadini. Altre iniziative già avviate includono l’Informagiovani digitale su Instagram, la possibilità di inviare segnalazioni tramite la pagina Facebook del Comune, il nuovo profilo Instagram del Comune, futuri sportelli per assistere i cittadini nelle pratiche telematiche e la riorganizzazione dei servizi sul sito web del Comune.