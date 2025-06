Sul ponte sventola… bandiera blu. Secondo anno per Sampieri e Punta Pisciotto

Per il secondo anno consecutivo Sampieri e Punta Pisciotto sono Bandiera Blu.

È stata issata ieri sera alla presenza del sindaco Mario Marino, della giunta comunale, di numerosi consiglieri, e delle autorità militari della provincia la Bandiera Blu che certifica la qualità e la pulizia del mare della costa sciclitana.

Una cerimonia partecipata e popolare ha dato il benvenuto al riconoscimento della Fee, il secondo nella storia per Scicli.

Ieri la cerimonia dell’alzabandiera, davanti a tanti villeggianti, residenti, turisti e persone appassionate ai temi del mare e dell’ambiente.

La Bandiera Blu è un protocollo di buone prassi che permettono alle amministrazioni locali di misurarsi sugli obiettivi della Governance del territorio, e in questo senso il modello di cura per il mare è destinato a estendersi prima o poi ai territori rurali.

Presente anche il professore Corrado Monaca, che già lo scorso anno come un Virgilio ha guidato l’amministrazione in questo difficile percorso a ostacoli.

La festa si è conclusa con il taglio di una torta.

Di colore Blu.



