Sul ponte sventola Bandiera Blu! A Marina di Ragusa

Issata stamani la Bandiera Blu a Marina di Ragusa, confermando la qualità ambientale e dei servizi offerti dalla località balneare.

Il sindaco Peppe Cassì ha espresso la sua felicità per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento e ha sottolineato l’importanza del lavoro costante svolto dall’Amministrazione comunale e dai cittadini per mantenere alti standard di qualità ambientale, decoro, servizi e accoglienza.

Il sindaco ha dichiarato che il riconoscimento della Bandiera Blu non è un fatto banale, poiché solo 11 comuni in Sicilia, tra cui Ragusa come unico capoluogo, hanno soddisfatto i severi requisiti richiesti per ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato e ha invitato i cittadini a sventolare con orgoglio la Bandiera Blu, simbolo della qualità e dell’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio.

L’ottenimento della Bandiera Blu rappresenta un importante traguardo per la città di Ragusa e per la località balneare di Marina di Ragusa, che ogni anno attira numerosi turisti grazie alla bellezza del mare e alla qualità dei servizi offerti. Nei giorni scorsi anche la notizia della conferma per Marina di Ragusa della Bandiera Verde