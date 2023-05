Sui litorali di Santa Croce saranno installate 27 docce a pagamento. Tutte le novità

Novità per la stagione estiva sui litorali ricadenti nel comune di Santa Croce Camerina. Il consiglio comunale ha approvato la proposta dell’Amministrazione comunale che prevede l’istituzione di un servizio pubblico locale che accorpa, migliora e razionalizza diversi servizi per una migliore fruizione degli arenili.

I CAMBIAMENTI PREVISTI

Si tratta, in particolare, della realizzazione e gestione di 27 docce a pagamento (che costeranno 20 centesimi per 30 secondi): questo, per scongiurare quello spreco enorme d’acqua che purtroppo ogni estate si vede nelle nostre spiagge. Saranno docce più moderne, funzionali e decorose. Nello stesso bando si prevede la gestione delle zone blu, che saranno tra Punta Secca e Caucana e che vedranno tariffe agevolate per i residenti, dimoranti e proprietari di immobili (1 euro l’ora senza agevolazione; 50 cent. l’ora, 2 euro sei ore e 3,50 euro tutto il giorno con agevolazione), l’accessibilità degli arenili e le postazioni di salvataggio: due su Punta Secca, una su Caucana e una a Casuzze, nelle spiagge dove non sono presenti postazioni private. Sarà effettuato un bando ad evidenza pubblica. Un cambiamento importante, soprattutto quello relativo alle docce. Come verrà accolto dall’utenza, è difficile dirlo al momento. Nei prossimi mesi si avrà certamente una risposta da parte dell’utenza.