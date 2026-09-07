Successo per Mario Venuti al Chiostro del Carmine di Scicli ma una protesta accende i riflettori sull’accessibilità

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Il sindaco Mario Marino parla di cornice ideale per il Chiostro del Carmine annesso al MACC, il museo di arte contemporanea che ospita all’interno la mostra di De Chirico ed all’esterno l’opera “Non Uccidere” di Emilio Isgrò e Mario Botta. Parla anche di successo. “È stata la conferma di una visione in cui crediamo fortemente: far vivere e fruire sempre di più i nostri spazi culturali più prestigiosi, trasformandoli in luoghi d’incontro aperti alla cittadinanza e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città. Quando l’arte contemporanea, la memoria dei nostri luoghi e la grande musica dialogano in questo modo, il risultato è una comunità che si ritrova e cresce insieme. Un ringraziamento – scrive il primo cittadino nel suo post – a Mario Venuti per la splendida esibizione, a quanti hanno lavorato con dedizione all’organizzazione e, soprattutto, a tutti voi che avete reso questa serata indimenticabile con la vostra numerosa presenza. Il cammino del festival è appena iniziato”.

Successo sì ma di qualche criticità è giusto e doveroso parlare.

Il racconto di una persona fragile che ha affidato ad un post la sua amarezza deve fare riflette. “Una protesta, doverosa. Sono appena arrivato all’ingresso di un evento dove l’entrata è prevista per le ore 21. E mi chiedo: perchè una persona con disabilità deve essere costretta ad aspettare in mezzo alla calca, tra decine e decine di persone che stanno entrando tutte insieme? Non si tratta di chiedere privilegi. Si tratta di ‘buon senso, rispetto e sicurezza’. Una persona con disabilità dovrebbe poter accedere ‘prima dell’apertura generale dei cancelli’ evitando situazioni di affollamento che possono diventare difficili, se non addirittura pericolose. E’ davvero così difficile prevedere un ingresso anticipato o una corsia dedicata per le persone con disabilità? L’inclusione non consiste nello scrivere ‘accessibile’ su un biglietto o su un cartello. L’inclusione significa mettere una persona nelle condizioni di partecipare all’evento senza dover affrontare ostacoli e situazioni di disagio che potrebbero essere facilmente evitate”.

La foto a corredo del pezzo è stata pubblicata nella pagina fb del sindaco Mario Marino

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