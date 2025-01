Successo casalingo del Vittoria contro il Siracusa. Ora è da solo al terzo posto

*di Francesca Cabibbo – *Il Vittoria vince la gara casalinga contro il Real Siracusa. Nella gara casalinga, per la prima volta nel 2025 davanti ai propri tifosi, il Vittoria vince e convince.

Il risultato di 4 – 2 permette di lasciarsi alle spalle la brutta battuta d’arresto contro la Nebros e di guardare con maggiore fiducia al prosieguo nel campionato.

Nel giorno nin cui le altre squadre di testa – Milazzo, Modica e Real Avola – si fermano sul pari, il Vittoria ne approfitta per scalare la classifica. Ora è da solo al terzo posto, con 33 punti e ha accorciato le distanze dalla vetta, dove si trova la capolista Milazzo con 38 punti.

Eppure la partita si era messa male per il Vittoria, costretto a subire il gol realizzato dalla squadra ospite su rigore dopo appena due minuti di gioco con Frittitta. Ma il Vittoria continua a macinare gioco e questa volta – contrariamente a quanto era successo domenica scorsa – riesce anche a concretizzare. Il pari arriva al 32’ con Flavio Dos Santos e si va negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa, ancora Dos Santos riesce a realizzare un bel gol al primo minuto e da quel momento la gara diventa più facile. Il Vittoria segna ancora con Iezzi al 12’, subisce un gol degli avversari al 32’ con Diallo e realizza su rigore, con Romero, il gol del definitivo 4 – 2.



