Su sei Comuni iblei sventola la Bandiera verde 2024 per spiagge a misura di bambini

In Italia le Bandiere verdi 2024 sono in tutto 147, sulle coste della Sicilia ne sventolano 18 di cui sei in quelle della provincia di Ragusa. Altre otto Bandiere verdi sventolano all’estero, cinque in Europa e tre in Africa. La Sicilia è al secondo posto dopo la Calabria che vede sventolare sulle sue coste 20 Bandiere verdi ed è seguita dalla Sardegna con sedici vessilli. Se un terzo delle Bandiere verdi sono concentrate sul litorale ibleo sta a significare che questi luoghi costieri sono un “paradiso” per bellezza ma anche e soprattutto per servizi. Completata in questi giorni la fase della consegna delle Bandiere verdi, scelte dai pediatri come luoghi dove portare i bambini in estate perchè spiagge a misura di bambino. Pediatri italiani e stranieri, in tutto ne sono stati coinvolti 2.949, che hanno suggerito il meglio offerto dalle coste della penisola per vacanze tranquille ma anche ben servite con la presenza in spiaggia di un adeguato spazio fra gli ombrelloni per permettere ai bambini di giocare ma anche si attrezzature per divertimenti e giochi senza non considerare la necessità di avere acqua bassa evitando i fondali profondi già all’ingresso in mare. Queste spiagge a misura di bambini debbono poter offrire anche servizi per i genitori: servizi che siano essi negozi, ristoranti, gelaterie e lungomari sicuri.

Ecco l’elenco delle Bandiere Verdi 2024 in Sicilia: in tutto diciotto di cui sei sul litorale ibleo.

Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) 2015; Ragusa – Marina di Ragusa 2009; Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) 2010; Scicli – Sampieri (Ragusa) 2021; Vittoria – Scoglitti (Ragusa) 2010; Ispica – Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012; Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania – Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala – Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto – Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo – Mondello 2016; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009.

