Studenti del Nautico di Pozzallo in formazione alla Costa Diadema

Il 22 novembre le classi 5C e 5B CMN del nautico di Pozzallo hanno partecipato ad un evento formativo su "Costa Diadema", al porto di Catania.

I ragazzi, guidati da alcuni Ufficiali, hanno visitato l'enorme ponte di comando e nell'occasione hanno preso visione della strumentazione sofisticata di bordo.

Le tantissime domande dei ragazzi hanno trovato tutte delle risposte grazie alla preparazione del personale.

Se oggi i nostri Ufficiali sono considerati i migliori al mondo lo si deve soprattutto al connubio tra l'attività svolta in aula e quella formativa sulle realtà del territorio. Il mondo crocieristico è in grande ripresa e si prevede pertanto un aumento occupazionale notevole..

Un grazie particolare va al Comandante Ignazio Giardina per avere favorito l'evento, al Dott. Pinheiro e alla Dott.ssa Bruno di Costa Crociere per l'instancabile supporto per la realizzazione della visita.

Buona Navigazione Ragazzi!