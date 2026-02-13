Studente aggredisce collaboratore scolastico. Ecco cosa successo in una scuola di Ragusa

Mattinata agitata in un liceo scientifico di Ragusa, dove un episodio di violenza ha provocato apprensione tra personale scolastico e studenti. Secondo le prime informazioni, un giovane avrebbe chiesto di uscire dall’istituto prima del termine delle lezioni, ricevendo però una risposta negativa da parte della dirigenza e dei docenti.

Il ragazzo avrebbe quindi deciso di lasciare comunque la scuola, spingendo un collaboratore scolastico che tentava di impedirgli di uscire senza autorizzazione. L’episodio si è verificato all’ingresso dell’edificio, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti presenti.

La situazione degenera all’esterno della scuola

Dopo essere uscito dall’istituto, il giovane avrebbe dato in escandescenza anche all’esterno, cercando di fermare un’auto in transito e chiedendo di salire a bordo del veicolo. La situazione è diventata ancora più tesa quando un assistente scolastico è intervenuto per riportare la calma e convincere lo studente a rientrare.

In quel momento si sarebbe verificata un’aggressione: l’operatore scolastico sarebbe stato colpito al volto con un pugno.

Intervento delle forze dell’ordine e accertamenti in corso

L’allarme ha portato al rapido intervento della Polizia di Stato, che ha fermato il giovane e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso finora, lo studente non avrebbe mai avuto, fino ad oggi, comportamenti aggressivi, nè problemi legati alla disciplina. Al momento, non è stato reso noto se lo studente avrà delle conseguenze legali.

