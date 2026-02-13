Home / Cronaca

Studente aggredisce collaboratore scolastico. Ecco cosa successo in una scuola di Ragusa

13 Feb 2026 15:34

Mattinata agitata in un liceo scientifico di Ragusa, dove un episodio di violenza ha provocato apprensione tra personale scolastico e studenti. Secondo le prime informazioni, un giovane avrebbe chiesto di uscire dall’istituto prima del termine delle lezioni, ricevendo però una risposta negativa da parte della dirigenza e dei docenti.

Il ragazzo avrebbe quindi deciso di lasciare comunque la scuola, spingendo un collaboratore scolastico che tentava di impedirgli di uscire senza autorizzazione. L’episodio si è verificato all’ingresso dell’edificio, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti presenti.

La situazione degenera all’esterno della scuola

Dopo essere uscito dall’istituto, il giovane avrebbe dato in escandescenza anche all’esterno, cercando di fermare un’auto in transito e chiedendo di salire a bordo del veicolo. La situazione è diventata ancora più tesa quando un assistente scolastico è intervenuto per riportare la calma e convincere lo studente a rientrare.

In quel momento si sarebbe verificata un’aggressione: l’operatore scolastico sarebbe stato colpito al volto con un pugno.

Intervento delle forze dell’ordine e accertamenti in corso

L’allarme ha portato al rapido intervento della Polizia di Stato, che ha fermato il giovane e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso finora, lo studente non avrebbe mai avuto, fino ad oggi, comportamenti aggressivi, nè problemi legati alla disciplina. Al momento, non è stato reso noto se lo studente avrà delle conseguenze legali.

