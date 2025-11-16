“Strisce di Pace”: Modica in marcia il 22 novembre per i diritti dei bambini, 85 classi coinvolte

Modica si prepara a vivere una delle sue giornate civiche più significative e coinvolgenti: sabato 22 novembre la città scenderà in strada per “Strisce di Pace”, iniziativa dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promossa dalla Cooperativa L’Arca insieme a un’ampia rete di associazioni del territorio.

L’evento si annuncia come una risposta condivisa, corale, che trasforma Modica in un grande abbraccio collettivo alle tante vite spezzate dalle guerre.

12 mila nomi per ricordare i bambini uccisi nei conflitti

Il cuore simbolico dell’iniziativa sarà una lunghissima installazione urbana: 12 mila strisce di tessuto colorato, ciascuna riportante il nome di un bambino sotto i 12 anni morto nel conflitto israelo-palestinese. A scriverli, uno per uno, sono stati gli alunni delle scuole modicane, in un lavoro di memoria e consapevolezza che ha attraversato classi, corridoi, laboratori e assemblee.

«Un gesto semplice ma potentissimo», spiega Alessandra Poidomani, presidente della Cooperativa L’Arca. «Ogni nome rappresenta un volto, una voce, un gioco preferito. Non volevamo che quei bambini restassero un numero. Per noi questi 12 mila nomi parlano anche dei bambini uccisi in Ucraina, Congo, Sudan e in ogni guerra del mondo.»

La città risponde: scuole, associazioni e famiglie in prima linea

L’adesione è stata straordinaria: 85 classi, tre istituti comprensivi – Raffaele Poidomani, Carlo Amore, Santa Marta-Ciaceri – la scuola paritaria Regina Margherita e gli istituti superiori Galilei-Campailla, Verga ed Esfo Modica. Il progetto ha superato anche i confini cittadini con la partecipazione del Liceo Scientifico e Artistico Marconi di Foligno, grazie all’iniziativa di una docente modicana.

Accanto alla cooperativa L’Arca hanno lavorato BFS, Crisci Ranni, Piccoli Fratelli, Anffas, Modicaltra, i gruppi Scout Modica 1, 2 e 3, Casa Don Puglisi e Immagina.

Dalle piazze alla Chiesa Madre: il programma della giornata

La città vivrà un vero percorso esperienziale.

Ore 16 – Piazza Matteotti

Apertura con otto postazioni tematiche , una per ogni colore dell’arcobaleno, dedicate ai diritti fondamentali dei bambini: vita, nome, casa, famiglia, pace, istruzione, protezione, gioco e salute. Previste attività interattive per tutte le età.

Apertura con , una per ogni colore dell’arcobaleno, dedicate ai diritti fondamentali dei bambini: vita, nome, casa, famiglia, pace, istruzione, protezione, gioco e salute. Previste attività interattive per tutte le età. Ore 17:30 – Momento comunitario

Interventi del sindaco, delle associazioni e dei ragazzi.

Interventi del sindaco, delle associazioni e dei ragazzi. Ore 18 – Corteo cittadino verso San Pietro

Le strisce, raccolte in grandi totem, accompagneranno la marcia fino al sagrato della Chiesa Madre, dove verrà osservato un minuto di silenzio .

Le strisce, raccolte in grandi totem, accompagneranno la marcia fino al sagrato della Chiesa Madre, dove verrà osservato . Ore 18:30 – Domus S. Petri

L’attrice Carmela Buffa Calleo porterà in scena il monologo “Sono seduta e aspetto” di Antonio Pluchino.

Domenica 23 novembre: un laboratorio per continuare a riflettere

L’esperienza prosegue il giorno successivo: alle 10:30, nella sede di Crisci Ranni, si terrà un laboratorio teatrale guidato da Antonio Mazzeo, saggista ed esperto di militarizzazione, promosso dalla Cooperativa L’Arca con Crisci Ranni e il Comitato Modicano per la Palestina Libera. “Strisce di Pace” non è solo una manifestazione, ma un patto civile tra scuole, associazioni e famiglie: un modo per affermare, da Modica, che la vita e i diritti dei bambini non possono essere oggetto di contesa politica o geografica.





