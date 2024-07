Street food senza autorizzazioni, Polizia sequestra merce non tracciata

CALTANISSETTA – La Polizia di Stato sta eseguendo controlli amministrativi finalizzati a prevenire e reprimere l’abusivismo commerciale. Ieri la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, in collaborazione con il servizio annona della Polizia Municipale, i Vigili Sanitari e personale del Servizio Veterinario della locale ASP, nel corso di un controllo eseguito nel capoluogo presso un’attività di vendita di street food, che aveva realizzato una postazione fissa con gazebo completo di frigo bar, tendone, tavoli e sedie, ha accertato che il titolare non era in possesso dell’autorizzazione a stazionare permanentemente in posto fisso e non era in grado di esibire la tracciabilità della merce di origine animale posta in vendita, con potenziali rischi sanitari per gli avventori. L’uomo, al termine dei controlli è stato sanzionato e tutta la merce posta in vendita è stata sequestrata. I controlli tendono a garantire il rispetto della legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante a difesa degli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore e i limiti delle licenze di cui sono titolari. Tali operatori, infatti, nel già complesso quadro sociale attuale, rischiano di subire la sleale concorrenza di “abusivi professionali” che esercitano attività fuori dai limiti delle licenze o del tutto privi delle stesse.



© Riproduzione riservata