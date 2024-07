Straordinario ritrovamento a Punta Braccetto: 116 uova di Caretta Caretta messe in sicurezza. FOTO

Le spiagge ragusane ancora una volta scelte come luogo ideale per la deposizione delle uova di Caretta Caretta. Stamani, in seguito alla telefonata effettuata da un privato cittadino, i bagnini della frazione di Punta Braccetto, facenti parte del gruppo di protezione civile, hanno ritrovato un nido di tartaruga contenente 116 uova. In tutto, al momento, sono 200 le uova complessivamente ritrovate nella frazione marinara. Immediatamente, i bagnini hanno avvisato la biologa marina del WWF che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Le uova sono state messe in sicurezza

Le uova sono state contate e sistemate adeguatamente per evitare che, incautamente, i bagnanti possano interferire con il naturale corso della vita di questi straordinari animali marini.

