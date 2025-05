Strage silenziosa a San Giacomo: allarme per la morte di decine di gatti

Un silenzioso e inquietante dramma si sta consumando in queste ore nella frazione rurale di San Giacomo, nel territorio comunale di Ragusa: carcasse di gatti, forse più di una decina, rinvenute in diverse zone del paese, in circostanze che fanno temere il peggiore degli scenari – l’avvelenamento volontario.

Una vicenda che non solo scuote la comunità dal punto di vista emotivo, ma solleva preoccupazioni enormi per la salute pubblica. I cittadini chiedono un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale, della Polizia locale e dei Carabinieri, sollecitando controlli a tappeto sull’intera zona.

Il sospetto è concreto. E lo è ancora di più in una realtà come quella di San Giacomo, dove mai prima d’ora si era verificato un episodio simile, come confermano i residenti. In attesa delle verifiche ufficiali, resta lo sconcerto e la rabbia. Ma anche una forte richiesta di giustizia e tutela.

