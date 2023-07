Strage di via D’Amelio: il 19 luglio a Marina per riflettere sul tema dello sfruttamento lavorativo, le mafie e aiutare la famiglia di Daouda Diane

Il 19 luglio a Marina di Ragusa, in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, il coordinamento provinciale Libera Ragusa e il presidio cittadino “Dafne Caruana Galizia” Libera Ragusa, organizzano una giornata commemorativa per riflettere sul tema dello sfruttamento lavorativo. Si tratta di un’iniziativa importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e per promuovere un impegno concreto contro la mafia e le ingiustizie sociali. Interverranno il magistrato Bruno Giordano, il dott. Giorgio Abbate della CGIL FLAI e suor Cristina della comunità di Suore Carmelitane presente a Marina di Acate.

UN IMPORTANTE MOMENTO PER RIFLETTERE SUL TEMA DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Ad un anno dalla scomparsa di Daouda Diane, non esiste ancora una verità sulla sua sparizione, avvenuta nel nulla. Per questo motivo, sarà avviata una campagna raccolta-fondi “Adotta la famiglia di Daouda“, un gesto significativo per offrire supporto a distanza e dimostrare solidarietà.

L’impegno di Libera vuole tradurre la memoria di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina in azioni concrete. Il tradizionale corteo partirà alle 21.30 da piazza Duca degli Abruzzi, attraverserà il lungo-mare e si concluderà in piazza Malta.